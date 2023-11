Borgo San Donnino - Lentigione 0 - 1 | La classifica fa paura

Sconfitta per il Borgo San Donnino che ora è ultimo a nove punti insieme al Certaldo. Tra le mura amiche i biancazzurri escono sconfitti di misura dal Lentigione. La prima occasione da rete è per i padroni di casa e arriva dopo un giro d’orologio, quando Bongiorni mette in difficoltà la retroguardia del Lentigione con una serpentina delle sue, il tiro esce di poco a lato.

Arriva dopo 15 minuti il primo tiro del Lentigione: Cortesi è bravo a saltare Tarantino e liberare il destro, sfera che arriva debole nella zona di Frattini. Ancora occasione per gli ospiti, questa volta con il numero 11 Montipó dalla corso di sinistra si accentra e conclude, palla che si spegne tra le braccia di Frattini.

I ragazzi di Vangioni sono in partita, e cercano il gol del vantaggio: al 20’ angolo battuto da Carollo verso Ferretti che di prima intenzioni ci prova, ma la palla termina alta sopra la traversa. Borghigiani vicinissimi alla rete al 35’ con Ferretti che raccoglie la palla vagante in area e scarica verso Rizzuto, palla fuori di poco.

La ripresa inizia con l’atteggiamento positivo del Borgo visto nel primo tempo. Grande chance per i padroni di casa al 2’, quando Vecchi supera Nava sulla fascia e crossa basso a centro area per Ferretti che indirizza verso Rizzuto che blocca.

Beretti mette mano alla panchina e manda nella mischia forze fresche. Cambio che si rivela azzeccato dopo pochi minuti infatti Nanni sfrutta un errore di Kashari per incunearsi in area, dove viene atterrato da dietro, per il direttore di gara è rigore. Dagli undici metri si presente lo stesso Nanni che trasforma e porta in vantaggio il Lentigione, sotto le proteste di tutta la tribuna e panchina del Borgo che recrimina un doppio tocco nel calciare.

Anche mister Vangioni opera diversi cambi, in cerca del pareggio: fuori Ferretti e Vecchi, dentro Calmi e Bingo. La partita nell’ultimo quarto d’ora vive di nervi tesi da entrambe le squadre, animi che il direttore di gare cerca di raffreddare estraendo prima il rosso per il mister dei borghigiani Vangioni e proseguire con il rosso diretto per Varoli. I minuti scivolano via senza altre occasioni degne di nota, fino al triplice fischio arbitrale che suggella la vittoria del Lentigione grazie alla rete di Nanni.