Promozione, Girone A: vince solo il Noceto, ecco tutti i risultati

Poche gioie per le parmensi nella quattordicesima giornata del Girone A di Promozione. A conquistare i tre punti è solo il Noceto che vince per 1-0 in casa della Riese e rientra nella zona play off da cui invece escono Felino e Fornovo Medesano dopo le rispettive sconfitte contro Pontenurese e Campagnola.

Sconfitta nell’anticipo del sabato anche per il Real Sala Baganza contro la Bobbiese, mentre Carignano e Il Cervo hanno ottenuto un punto a testa nei match contro Alsenese e Sarmatese. Dagli altri campi: Castellana Fontana-Gotico Garibaldina 0-1, Boretto-Luzzata 0-0, Sammartinese-Carpaneto Chero 2-2.