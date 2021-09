Ancora uno 0-0 per il Borgo San Donnino che conquista il secondo punto in due partite nel campionato di Serie D. I borghigiani debuttano in casa in questo storico campionato ospitato il Real Forte Querceta. I parmensi rimangono però con l’amaro in bocca perché al 92’ hanno l’opportunità di vincere e conquistare una vittoria storica oltre che importante, ma Amore, forse anche per la tensione del momento, sbaglia un rigore che viene parato da Adornato. E’ una buona prestazione quella dei padroni di casa che impongono il loro gioco e cercano di chiudere i toscani nella loro metà campo per tutto il primo tempo. Nella ripresa è ancora il San Donnino a fare la partita, ma fallisce le occasioni create, in particolare con Zambruno che prova una rovesciata al 60’ e con Vecchi al 77’. Anche gli ospiti creano alcune occasioni nitide, soprattutto con Pegollo. In occasione del gol assegnato e sbagliato dal Borgo San Donnino, è stato espulso Cintoi per il fallo commesso su Caniparoli.