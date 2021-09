Termina con un rigore a testa il match tra Terme Monticelli e Fabbrico. A passare in vantaggio sono i reggiani

Il diluvio si abbatte anche su Terme Monticelli-Fabbrico come sul resto delle partite disputate oggi in Emilia. Il primo a provarci è Gualtieri al secondo, ma il suo tentativo è troppo debole. Ha alcune buone occasioni il Fabbrico ma vengono tutte annullate. Nella ripresa parte bene la squadra di casa che però passa in svantaggio al 33’ quando Elvis provoca un rigore che viene trasformato da Martina. Riesce a recuperare però la squadra parmense che all’80’ realizza un rigore con Gualtieri.