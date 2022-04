Borgo San Donnino - Tritium 4 - 1 | I biancazzurri ora vedono la luce

Vince ancora il Borgo San Donnino che fa un salto incredibile in classifica portandosi al quintultimo posto e avvicinandosi alla fine del campionato con la possibilità di giocarsi i play out. A farne le spese è stata la Tritium che è rimasta così ultima in classifica. Sono gli ospiti a partire più aggressivi, ma senza concretizzare le occasioni create.

Col passare dei minuti cresce anche la squadra di casa che trova poi il vantaggio al 28’ quando Lancellotti dal limite calcia bene trovando un controbatto che spiazza il portiere avversario. Al 40’ arriva poi il raddoppio con Fogliazza che di testa, da un passo, manda in rete un corner battuto da Abelli e si va al riposo sul 2-0. Appena entrati in campo, al 51’, i lombardi accorciano le distanze con Maspero che calcia dalla distanza trovando una deviazione di un giocatore biancazzurro che mette fuori causa Frattini.

Il Borgo reagisce subito per non rischiare e al 55’ trova il tris con Vanni che di testa in tuffo mette in rete un suggerimento di Vecchi. Il poker arriva poi al 60’ con Abelli che finalizza un contropiede ben orchestrato dai suoi. Ha altre occasioni il Borgo che non va oltre le quattro reti e la Tritium non riesce ad accorciare. L’unica nota stonata di giornata è l’infortunio nel recupero di Otranto Godano che è costretto ad uscire in barella.