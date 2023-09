Brescello Piccardo - Salsomaggiore 1 - 2 | La partita la fanno i padroni di casa, ma il Salso è cinico

Bella e importante vittoria del Salsomaggiore sul campo del Brescello Piccardo. A partire meglio sono i padroni di casa che al secondo minuto passano in vantaggio con Ennamli che approfitta di una disattenzione difensiva e si presenta solo davanti a Menta trafiggendolo con un preciso rasoterra. Le due squadre si affrontano a viso aperto con il Salso che cerca di tenere palla mentre il Brescello cerca di più la verticalità. I gialloblù parmensi trovano poi il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Berti che sfrutta

l’uscita a vuoto di Aimi e di testa deposita in rete. Al 30' i padroni di casa si rifanno pericolosi con un lancio di Fomov per l’incursione offensiva di Galeotti che calcia forte ma la palla sorvola di poco la traversa. Brescello Piccardo che nella seconda metà del primo tempo prende in mano l’iniziativa alzando il pressing e costringendo gli ospiti sulla difensiva ma nonostante la supremazia territoriale non riesce a sfondare.

Secondo tempo con i padroni di casa che partono forte ricominciando da come era terminato il primo tempo ed è subito Truffelli ad impegnare Menta in una difficile deviazione in angolo. Poco dopo Fomoz libera Zaccariello che si presenta in area ma calcia fuori. Al 55' sono poi gli ospiti a passare in vantaggio approfittando ancora di un errore difensivo dei padroni di casa: questa volta è Zaccariello che alleggerisce in dietro con troppa leggerezza e involontariamente lancia il neo entrato Yener che con un preciso rasoterra batte un incolpevole Aimi.

Al 60’ la Brescello Piccardo va vicino al pareggio con una bella punizione di Ennamli che impegna Menta in una prodigiosa parata sotto l’incrocio. Il prosieguo della partita è un generoso ma poco lucido forcing dei padroni di casa alla ricerca del meritato pareggio che però non produce seri pericoli alla porta di Menta.