Il Cervo - Felino 1 - 2 | Rimonta dei rossoblù a inizio ripresa

Si è giocato nel posticipo delle 18 il derby tra Il Cervo e il Felino, con i rossoblù che sono riuscita a rimontare il vantaggio iniziale dei neroverdi. A sbloccare al 21’ è Fagioli che calcia una punizione magistrale e mette la palla sotto al sette per il vantaggio dei padroni di casa. Vicino al raddoppio al 25’ Il Cervo con Giuffrida che serve Aurely in mezzo all’area di rigore: il numero 10 del Cervo si ritrova tutto solo davanti a Vlas ma inciampa sulla sfera senza riuscire a concludere.

Il Cervo insiste e il Felino mette la testa fuori dal guscio solo al 31’ con una percussione di Sutera che calcia di mancino al limite dell’area di rigore. Al 37’ poi Bottioni atterra Bruschi in area ed è calcio di rigore per il Felino: un minuto più tardi Pioli spiazza Oppici dal dischetto per il momentaneo pareggio. Ad inizio ripresa il match riprende ad alti ritmi e al 50’ Davighi entra in area e la tocca per l’accorrente Lestini che di piattone destro fulmina Oppici. Ancora qualche occasione per il Felino nel finale, ma il match termina poi 1-2.