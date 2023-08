Calciomercato, Eccellenza: il colpo dell'estate è del Colorno, in arrivo Renzetti

Dopo la rescissione del contratto con il Modena e dopo 405 presenze in Serie B, Renzetti approderà al Colorno. Il terzino sinistro, che ha conquistato anche la Serie A in carriera, era stato messo fuori dal progetto tecnico dal nuovo allenatore gialloblù Paolo Bianco e ora è pronto a rimettersi in gioco nel campionato di Eccellenza per aiutare il Colorno a raggiungere l’obiettivo più importante, rimanendo così anche vicino alla famiglia.