Campagnola - Piccardo Traversetolo 1 - 0 | I gialloneri creano tanto, ma i rosanero hanno più fame

La Piccardo esce sconfitta nell’ultima partita della stagione in casa di un Campagnola affamato che sperava nella salvezza e che, nonostante la vittoria, non è riuscito ad evitare i play off che lo vedranno sfidare il Felino. A dominare nel primo tempo sono i parmensi che creano subito una buona occasione con Ridolfi, disinnescato da Piccinardi. Poi comincia ad insistere la squadra di casa che si fa vedere in avanti con Gargiulo e Bovi.

Si rinnova poi nel finale di primo tempo il duello Ridolfi-Piccinardi, ancora vinto dal rosanero. Il match si sblocca solo nella ripresa quando Jorge recupera una palla al 60’, si accentra e calcia mettendola sotto l’incrocio dei pali dove Caccialupi non può arrivare. La Piccardo cerca allora il pareggio, ma Piccinardi è in giornata e salva con un miracolo sul colpo di testa di Caselli. Termina poi 1-0 il match per i rosanero.