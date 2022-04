Pontenurese - Viarolese 6 - 1 | Un'altra disfatta per i parmensi che retrocedono

Continuano le sconfitte per la Viarolese che ormai è retrocessa quando mancano tre giornate alla fine del campionato. In casa della Pontenurese è una vera e propria disfatta, con sei gol subiti e un gol realizzato quando ormai la situazione era ampiamente compromessa. A sbloccare il risultato è stato Delfanti già al secondo minuto di gara, poi al 6’ è stato Lucci a raddoppiare mettendo la partita già in verticale per i parmensi. Al 34’ è arrivato il tris della Pontenurese con Bamba e il primo tempo è terminato 3-0.

Nella ripresa i piacentini hanno ricominciato ad attaccare trovando il poker al 52’ con Bongiorni, poi al 70’ Dibida Mboke ha segnato quello che si è poi rivelato un gol della bandiera per la Viarolese, perché poi cinque minuti più tardi è arrivata la cinquina con l’autorete di Pasini Zeno e al 77’ Lucci ha messo la firma sul sesto gol che ha sancito anche la sua doppietta personale e il finale di 6-1.