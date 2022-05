Carignano - Noceto 2 - 0 | I gialloblù perdono lo scontro diretto in inferiorità numerica

Squadra in casa US Carignano

Lo scontro diretto tra Carignano e Noceto in chiave play off termina in favore dei giallorossi che approfittano dell’inferiorità numerica degli ospiti nella ripresa. Partono meglio i gialloblù nel primo tempo andando al tiro già al 4’ con Delporto che trova la risposta di Menta in uscita. Al 16’ Michele Barbarini colpisce di testa un corner battuto da Billone, ma non trova la porta.

Al 25’ si fa vedere il Carignano con Montali che prova una rovesciata pericolosissima, ma il pallone termina alto. Ci prova ancora il Noceto al 37’ con una punizione di Billone che impensierisce non poco Menta. Nella ripresa ci prova subito Mora per i giallorossi, ma Carrara riesce a deviare in corner. Il match rimane in equilibrio con occasioni da entrambe le parti fino al 67’ quando Billone viene espulso per somma di ammonizioni e il Noceto in inferiorità numerica lascia troppo campo agli avversari che solo tre minuti più tardi trovano la rete del vantaggio con Mantelli che riceve in area, si gira e calcia in velocità mettendo la sfera dell’angolo basso dove Carrara non può arrivare.

Gli ospiti hanno comunque l’occasione per pareggiare con Rabiu all’89’, ma il giocatore gialloblù calcia fuori di pochissimo. Un minuto più tardi Carrara atterra in area Mantelli che va sul dischetto e segna su rigore per il 2-0 finale.