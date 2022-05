Carignano - Tonnotto San Secondo 1 - 0 | I giallorossi chiudono terzi, play off contro la Bobbiese

Squadra in casa US Carignano

Vittoria in extremis per il Carignano che andrà a giocare i play off da favorita grazie al miglior piazzamento rispetto alla Bobbiese, arrivata quarta dopo aver battuto la diretta concorrente Noceto. Il match contro il Tonnotto, già sicuro di entrare nei play off alla seconda fase, è rimasto aperto e in equilibrio per oltre novanta minuti. A sbloccare la partita infatti è stato il gol di Graziano arrivato solamente al 92’, nei minuti di recupero.