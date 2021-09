Vittoria all'ultimo secondo per il Carignano che sbaglia un rigore ma riesce a conquistare i tre punti contro il Vigolo Marchese

Vincono all’ultimo minuto i giallorossi contro il Vigolo Marchese che passa in vantaggio al 9’ conche batte Menta con un tiro “svirgolato” su assist di Sie. Reagiscono però i padroni di casa e trovano il pareggio al 21’ quando Delfante scende sulla corsia laterale prima di crossare al centro dove Mantelli di testa colpisce e segna l’1-1. Nella ripresa parte forte il Carignano che è determinato a voler vincere la partita e al 61’ conquista un calcio di rigore che viene parato da Taino, poifa a ribattere ma spara alto. Sembra non dover cambiare più il risultato, poi al secondo minuto di recupero Ferri manda in rete una punizione calciata da Ibrahimi e regala i tre punti al Carignano nella prima di campionato.