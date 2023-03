Carpaneto Chero - Team Traversetolo 0 - 1 | Rosanero in piena rinascita

Ancora una vittoria per il Team Traversetolo che sembrava spacciato e che ora rientra a pieno titolo nella lotta salvezza pur dall’ultimo posto in classifica. In casa di un Carpaneto Chero favorito sulla carta, i rosanero trovano la grinta per agguantare i tre punti.

Partono meglio gli ospiti che al 23’ trovano la rete del vantaggio e della vittoria con Napolitano. Si soffre poi fino al triplice fischio con i padroni di casa che provano in tutti i modi a recuperare, ma i parmensi si arroccano e portano a casa i tre punti.