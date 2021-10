Colorno - Agazzanese 5 - 1 | Tornano alla grande i gialloverdi e si rilanciano verso l'alta classifica

Abbuffata di gol per il Colorno che si riprende subito dopo la sconfitta contro il Cittadella della scorsa settimana. Contro l’Agazzanese termina 5-1 per i parmensi che si portano così al pari di Salsomaggiore e Real Formigine. Gli ospiti segnano nel finale il gol della bandiera che non serve a nulla se non alle statistiche. Tutti i gol arrivano su azione a partire dal 19’ quando è Zaccariello a sbloccare il risultato. Solo sette minuti più tardi il Colorno è già sul 2-0 grazie alla rete di Bandaogo.

Poi ancora Zaccariello prima dell’intervallo segna il tris per i parmensi e la sua doppietta personale. Gli ospiti entrano in campo nella ripresa già demoralizzati per il pesante passivo del primo tempo e il Colorno ne approfitta ancora calando il poker al 58’ con Malivojevic. Per non essere da meno di Zaccariello, anche Bandaogo va in doppietta al 65’ e chiude definitivamente la partita. Al 72’ il gol di Reggiani accorcia leggermente le distanze, ma è frutto di una partita che ormai non ha più niente da dire.