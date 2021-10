Noceto - Castellana Fontana 2 - 2 | Botta e risposta nell'anticipo del sabato

Terza giornata consecutiva senza vittorie per il Noceto che dopo il pareggio contro il Fornovo Medesano e la sconfitta contro la Langhiranese, non va oltre al pari nemmeno nell’anticipo di questa sera della sesta giornata di Promozione contro il Castellana Fontana. Il match promette bene, tra due squadre di alta classifica che in campo non deludono i presenti offrendo un ottimo spettacolo, dando vita a una partita piena di colpi di scena e di occasioni.

La prima occasione è per gli ospiti che al 3’ impegnano Lucani con un tiro dalla lunga distanza di Cossetti che si rivela pericolosissimo. Ancora al 13’ i piacentini vanno vicino al gol quando Mavrov colpisce un palo da distanza ravvicinata. Cresce dopo la mezzora anche il Noceto che al 41’ va in rete con Delporto su assist di Tommasini, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Solo un minuto più tardi ci provano ancora i parmensi: una serie di rimpalli favorisce Iyamu che si trova il pallone tra i piedi in area e da pochi passi colpisce il palo. Nella ripresa cambia quasi subito il risultato: al 49’ Castagnetti atterra Delporto, lanciato in velocità verso la porta, al limite dell’area e per l’arbitro c’è il rosso diretto e la punizione per i padroni di casa; sulla palla va lo stesso Delporto che calcia forte rasoterra e batte Ferrari (appena entrato al posto dell’espulso Castagnetti) sul secondo palo.

Provano a controllare i gialloblù, ma al 72’ Mancini commette fallo su Sartori in area ed è rigore per gli ospiti: sul dischetto va Cossetti che non sbaglia. Passano poi in vantaggio gli uomini di Costa all’83’ con Di Placido che di testa insacca una bella punizione di Cossetti. Sembra ormai fatta la beffa, ma all’88’ arriva la reazione del Noceto e la doppietta personale di Delporto che mette in rete una spizzata di Rossetti e torna ad aggiustare la situazione. Non cambia la distanza in classifica tra le due squadre che rimangono divise da un solo punto con i piacentini terzi e i parmensi quarti a pari punti con il Fornovo Medesano che ha pareggiato ieri sera con Il Cervo.