Coppa Italia, Eccellenza: secondo turno già decisivo

Archiviato il terzo turno di campionato, si torna già in campo per la seconda giornata dei Gironi di Coppa Italia di Eccellenza. Domani, domenica 20 settembre, alle 20.30, andrà in scena un turno già decisivo per le parmensi che partecipano alla competizione. Saranno infatti solo la prima dei nove gironi e le sette migliori seconde a passare agli ottavi di finale.

GIRONE 1 - In gara 2 si attende con grande interesse il derby tra Salsomaggiore e Fidentina: i gialloblù hanno vinto la prima partita contro il Nibbiano, mentre i granata hanno perso contro l’Agazzanese. L’altra sfida sarà quindi tra le due piacentine. Attualmente Salso e Agazzanese si trovano a tre punti, mentre Fidentina e Nibbiano a zero, perciò una sconfitta per queste ultime due potrebbe essere già fatale.

GIRONE 2 - Importantissimo vincere per il Colorno che sarà di scena a Montecchio, mentre l’altra gara sarà tra Bagnolese e Brescello Piccardo. Attualmente i gialloverdi sono ad un punto dopo aver pareggiato contro la Bagnolese, mentre primo è il Montecchio e a zero punti segue il Brescello. Classifica ancora molto aperta dunque quella del Girone 2.