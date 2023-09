Eccellenza, Girone A: Fidentina ancora a secco, bene Colorno e Salso

E' rimasta solo una squadra in vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza dopo la terza giornata di campionato. E’ il Cittadella Vis Modena che ha battuto i reggiani del Brescello Piccardo nello scontro diretto al vertice con un netto 4-0 e, con tredici gol in tre partite, si mantiene a punteggio pieno.

Inseguono a due lunghezze Agazzanese, Colorno e Nibbiano&Valtidone, che nello scorso weekend hanno ottenuto tre vittorie: i primi nell’anticipo del sabato contro la Bagnolese per 1-0, i gialloverdi nell’atteso derby contro la Fidentina per 2-0 e gli ultimi con un netto 4-0 sul campo del Montecchio.

E’ tornato alla vittoria anche il Salsomaggiore che ha vinto di misura in casa contro lo Zola Predosa e ha raggiunto la Brescello Piccardo a sei punti. A metà classifica il Real Formigine ha pareggiato per 1-1 col Rolo che ha conquistato il suo primo punto in campionato, mentre il Terre di Castelli è stato sconfitto in casa dal Fabbrico.

Si è rialzata la Correggese con un netto 5-0 sul Faro Coop, ora fermo a tre punti. A zero punti rimangono la Fidentina dopo la terza sconfitta consecutiva e la Bagnolese dopo la sconfitta nell’anticipo. Nell’altro anticipo del sabato la Virtus Castelfranco era stata sconfitta in casa nel derby contro La Pieve Nonantola.