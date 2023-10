Eccellenza, Girone A: parmensi a caccia di riscatto

Nell’anticipo della settima giornata di Eccellenza, Girone A, tra Salsomaggiore e Virtus Castelfranco si disputerà un match dall’esito tutt’altro che scontato: i parmensi sono reduci da una brutta caduta, mentre i modenesi hanno cominciato con risultati molto altalenanti la stagione. Fischio d’inizio alle ore 15.

Domenica alle 15.30 prosegue la giornata con un big match che vedrà coinvolte Correggese e Nibbiano&Valtidone, entrambe determinate a cercare di rientrare sulle prime in classifica. La capolista Cittadella giocherà in casa contro il Rolo, mentre la seconda, l’Agazzanese, sarà tra le mura amiche ad affrontare lo Zola Predosa.

Necessità di rialzarsi subito per il Colorno che ha perso domenica scorsa e che ospiterà La Pieve Nonantola, attualmente a pari punti con i gialloverdi (10 per l’esattezza). La Fidentina andrà ancora a caccia dei primi punti in campionato e lo farà sul campo del Fabbrico; necessità di punti anche per il Real Formigine che sarà invece impegnato in uno scontro in casa del Montecchio.

Vuole continuare la striscia positiva Terre di Castelli che domenica ospiterà un’altra squadra piuttosto in forma, ovvero la Brescello Piccardo. Infine sarà già scontro salvezza tra Bagnolese e Faro Coop, la prima ancora a zero, la seconda a tre punti.