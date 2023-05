Eccellenza, Girone A: ancora aperte alcune lotte, ma non per le parmensi

Sono già decise tante posizioni nel Girone A di Eccellenza, a partire dalla vincitrice che da settimane è il Borgo San Donnino ora in fase delicatamente calante con tre sconfitte consecutive. La seconda posizione, e quindi l’accesso ai play out, è ancora da decidere: il Cittadella che era in vantaggio, è stato scavalcato alla penultima giornata dall’Agazzanese.

Tutte le altre squadre sono ormai salve senza obiettivi, anche Vignolese e La Pieve Nonantola che hanno festeggiato solo alla penultima la matematica salvezza. Andrà invece ai play out la Modenese che attualmente sfiderebbe l’Arcetana, ma il Boretto e il Castellana Fontana rimangono in agguato per sorpassare i biancoverdi reggiani. Gia retrocesse Campagnola e Anzolavino.