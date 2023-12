Eccellenza, Girone A: sconfitte tutte le parmensi, la classifica piange

Un’altra giornata nera per le parmensi del Girone A di Eccellenza, tutte e tre sconfitte e sempre più in difficoltà in classifica. Il Colorno ha fallito il match in casa della Correggese perdendo per 3-2: per i reggiani a segno Luppi su rigore, Cappeluzzo e Candoloro, mentre per i gialloverdi Delporto e Mariniello. Ora i rivieraschi devono cominciare a guardarsi le spalle dopo essere partiti ad inizio stagione per centrare la promozione.

Sconfitta anche per la Fidentina che rimane penultima, in retrocessione diretta e molto lontana dalla zona play out. Al ‘Ballotta’ passa La Pieve Nonantola di misura con la rete di Cheli al 57’. Entra ufficialmente nei play out invece il Salsomaggiore dopo la sconfitta di misura in casa di Terre di Castelli, decisa dalla rete di Luca Esposito.