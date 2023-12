Eccellenza, Girone A: la Fidentina chiude l'anno con una vittoria

Salgono a 22 punti in classifica Colorno e Salsomaggiore dopo i rispettivi pareggi ottenuti oggi nell’ultima giornata di Eccellenza prima della sosta natalizia. I gialloverdi passano in vantaggio con Delporto al 17’, poi si fanno rimontare dall’Agazzanese che va in rete al 47’ su rigore con Forbiti che fa poi doppietta al 52’. Doppietta anche per Delporto che al 94’ ristabilisce la parità.

Per il Salsomaggiore invece un pareggio a reti inviolate sul campo ostico del Fabbrico. Ora entrambe le squadre parmensi sono a metà classifica, ma a soli due punti dalla zona play out. Va al riposo invece contenta la Fidentina che torna alla vittoria dopo tante domeniche amare e prova ad avvicinare la zona play out che dista ora sei punti. A decidere la vittoria contro il Rolo è la doppietta di Pasaro (21’ rig., 105’).