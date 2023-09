Eccellenza, Girone A: bene Colorno e Salso alla prima

Il Cittadella Vis Modena parte col botto nel campionato di Eccellenza, Girone A. Alla prima giornata gli uomini di mister Salmi sono passati in svantaggio in casa contro il Faro Coop, ribaltando poi la partita e vincendo per 5-1.

Buona partenza anche delle tre maggiori sfidanti, ovvero il Colorno che ha vinto solo di misura contro la Bagnolese, il Salsomaggiore che ha ottenuto un netto 3-0 nel derby contro la Fidentina e la Virtus Castelfranco che ha terminato il match sul 2-1 contro lo Zola Predosa.

Vittorie importanti, anche perché maturate in trasferta, anche per il Nibbiano&Valtidone a cui è bastata una rete a Rolo, per la neo società Brescello Piccardo che ha vinto per 2-0 in casa del Montecchio e per il Real Formigine che ha avuto la meglio per 2-1 nel derby in casa de la Pieve Nonantola.

Pareggio a reti inviolate per la nuova società nata in estate, Terre di Castelli, che in casa dell’Agazzanese non è riuscita a sbloccare il risultato. 2-2 invece è terminato invece il derby tra Correggese e Fabbrico.