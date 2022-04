Felino - Real Formigine 2 - 0 | I rossoblù giocheranno i play out con il Campagnola

Il Felino vince e conquista l’accesso ai play out condannando invece la SanMichelese grazie alla differenza reti. I rossoblù hanno trovato i tre punti fondamentali contro un Real Formigine che arrivava da ottime vittorie, giocando un primo tempo molto equilibrato e trovando il vantaggio solo al 56’ nella ripresa con Iaquinta. Il raddoppio è poi arrivato al 65’ con Delgrosso che ha chiuso il risultato. Ora i parmensi dovranno giocare i play out contro il Campagnola cominciando con la gara di andata in casa, per poi affrontare la trasferta in casa dei rosanero nella gara di ritorno.