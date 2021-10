Felino - Rolo 0 - 2 | I reggiani sempre più primi, un gol per tempo contro i rossoblù

La capolista non perdona e si prende tre punti anche contro il Felino che entra in zona Play Out. Per i reggiani è Ricaldone a sbloccare il risultato al 40’, dopo una prima parte di gara in cui i parmensi erano riusciti a contenere gli assalti. Nella ripresa i padroni di casa provano una reazione, ma al 78’ arriva il raddoppio firmato da Morselli che chiude definitivamente il risultato e lascia il Felino incapace di recuperare.