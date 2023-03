Felino - Vigolo Marchese 1 - 1 | Rossoblù beffati all'88'

Pareggio per il Felino che contro il Vigolo Marchese non va oltre l’1-1 e perde terreno dalla zona play off. I rossoblù sembrano in giornata quando passano in vantaggio al 9’ grazie alla rete di Mora. Resistono poi cercando anche il colpo del ko per i piacentini che però non arriva. Nella ripresa il copione non cambia, ma all’88’ un fallo in area provoca un rigore per gli ospiti che trovano il pareggio con Bonomi.