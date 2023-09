Fidentina - Cittadella Vis Modena 0 - 1 | Granata ancora a zero, con la capolista è ancora KO

Fidentina in grande difficioltà in questo avvio di campionato, arrivata oggi alla quarta sconfitta in quattro gare. Il Citta espugna il ‘Ballotta’ di Fidenza dopo un primo tempo senza grandi squilli, compiendo tutto nella ripresa. La prima occasione capita sui piedi di Gonzalo Martinez che calcia di poco a lato.

La Fidentina si fa allora viva sugli sviluppi di un corner, ma la sfera termina inesorabilmente sul fondo. Caesar Tesa la mette poi in mezzo per Ridolfi che spara alto e arriva a questo punto un'altra clamorosa palla gol sui piedi di Gonzalo Martinez che, innescato da Ridolfi, manda alto.

Padroni di casa vicinissimi al gol direttamente da calcio di punizione con Pasaro che trova la risposta di Rosa. E’ allora Malivojevic a tentare la conclusione, ma trova Monica prontissimo a respingere in corner. Il primo tempo termina così sullo 0-0.

Inizia la ripresa con la squadra parmense in avanti: palla dentro all’area indirizzata a Pellegrini, il numero nove ci prova ma la palla esce. Il gol del Cittadella è nell’aria e arriva al 66' quando Gonzalo Martinez, su calcio di punizione, colpisce la traversa e sulla ribattuta si avventa Ridolfi che di testa insaccai rete. La Fidentina non demorde e chiude in avanti. Calcio d’angolo per i granata, ma Aldrovandi allontana di testa. Finisce così 1-0 per i modenesi che volano in classifica.