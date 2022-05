Fiore Pallavicino - Il Cervo 1 - 6 | I biancoblù chiudono nel modo peggiore, bene Il Cervo

Chiude in bellezza Il Cervo, già salvo da un paio si settimane, mentre esce ancora sconfitto il Fiore Pallavicino, già retrocesso matematicamente la settimana scorsa, che subisce sei reti per salutare la Promozione. A passare in vantaggio sono gli ospiti al 16’ con Benedini, poi i padroni di casa trovano subito il pareggio al 22’ con Troccoli, ma la situazione permane solamente altri due minuti perché al 24’ Metitiero trova il raddoppio.

Al 36’ arriva già il tris a chiudere il risultato con Risoli Albione, ma nella ripresa gli uomini di Ferrari dilagano e calano il poker al 66’ con Metitiero che segna una doppietta personale. Poi al 70’ la quinta rete è firmata da Bertolini e infine, per chiudere come peggio non si poteva per il Pallavicino, all’88’ è arrivata l’autorete di Dorigo, valida per il sesto gol de Il Cervo.