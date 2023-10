Forlì - Borgo San Donnino 3 - 0 | Batosta nel finale per i biancazzurri

Brutta sconfitta per il Borgo San Donnino a Forlì. I biancazzurri rimangono ancora fermi a tre punti al penultimo posto in classifica. La prima occasione da rete è per i padroni di casa e arriva al 10’ quando Barbatosta mette in difficoltà la retroguardia del Borgo con una serpentina, anche se il tiro dell’esterno del Forli non crea problemi a Monteverdi che si rifugia in angolo.

Borgo che al 15’ prova a farsi pericoloso con Carollo che riparte da centrocampo; crossa basso a centro area per Calmi che spizza debole e diventa facile per Pezzolato. Animi che si scaldano e il direttore di gara è costretto ad ammonire al ventesimo di gioco Vecchi che trattiene Cali. Pochi minuti più tardi arriva anche la seconda ammonizione, sempre per la squadra ospite con Som.

Al 24’ grandissima occasione che viene sprecata dalla squadra di casa con Greselin che calcia al volo caricando troppo e mandando la palla alle stelle, da pochi passi. È ancora il Forlì però a dettare i ritmi, con Greselin che al 24’ si trova a pochi passi dalla porta e spreca una grandissima occasione, calciando alto sopra la trasversa.

La squadra emiliana si fa viva al 35’ con Bingo che tenta il tiro ma viene ribattuto dalla schiena di Tafa. Poco prima del fischio del fine primo tempo, Monteverdi è chiamato ad una doppia impresa; prima su Casadio e subito dopo su Cali che tentano di portare in vantaggio i biancorossi.

La ripresa si apre con un cambio per la squadra borghigiana, Alfieri sostituisce Bingo. Al 50’ di gioco non si registrano occasioni di gol e il risultato rimane invariato sulla parità; tanti cambi da entrami gli allenatori che inseriscono forze fresche, cercando di sbloccare il risultato.

L’ingresso del Bomber Ferretti ravviva la manovra del Borgo che al 20’ fa ripartire Alfieri lanciato sulla fascia; quest’ultimo viene atterrato da Rossi e riceve il primo cartellino del secondo tempo. Arriva al 70’ della ripresa l’1-0 per la squadra di casa targato Merlonghi che con una sforbiciata volante fulmina un incolpevole Monteverdi.

Borgo che non ci sta e prova subito a farsi pericoloso con il capitano Rossi; cerca la porta calciando forte dal limite, palla che finisce alla destra del portiere. Squadra di casa che raddoppia al 73’ con Persichini, che ti testa spiazza Monteverdi. I buoni propositi del Borgo si esauriscono nella terza rete di giornata, che giunge all’83’: Greselin si trova da solo davanti alla porta e appoggia in rete alla destra di Monteverdi.