Futura Fornovo Medesano - Bobbiese 1 - 1 | Il Medesano sbaglia un rigore

Squadra in casa Fornovo Medesano

Giusto pareggio fra le due deluse (per ora) del Girone A di Promozione. Primo tempo senza particolari emozioni con i ragazzi di Abbati, scesi in campo con parecchi titolari assenti, che contengono bene una volitiva Bobbiese. Molto più scoppiettante la ripresa che vede capitan Bernardini al 22’ portare in vantaggio i suoi con un gran diagonale di sinistro con tiro a giro che batte Serena.

Dura poco il vantaggio dei locali che al 28’ si fanno raggiungere con un tap in di Bernazzani lesto a ribattere in gol una corta respinta della difesa Medesanese. Ma è dopo 5 minuti che la Bobbiese spreca il jolly mandando alto un calcio di rigore con Makaya. Finisce quindi con un giusto pari una partita giocata a viso aperto da entrambe le contendenti.