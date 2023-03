Futura Fornovo Medesano - Carignano 3 - 3 | Match rocambolesco al 'Maniforti'

Il Fornovo Medesano, tra le mura di casa, ha affrontato un match molto difficile contro un avversario ostico che ha disputato un favoloso girone di andata ma che è in difficoltà di risultati in questa seconda parte di stagione. Il finale è di 3-3, al termine di una gara appassionante e combattuta. Al 13’ la prima occasione per il Carignano che in contropiede libera Mantelli che scarica il destro e Corradi respinge.

Passano cinque minuti e si fa vedere anche il Medesano con Bernardini che libera il sinistro, ma manda alto sopra la traversa. Il risultato cambia al 25’ quando Landini punta i difensori avversari, si libera e infila alle spalle del portiere: 1-0 per i padroni di casa.

Il pareggio arriva al 33’ con un cross basso in area di rigore raccolto da Bacchini che infila nell’angolino e porta il risultato sull’ 1-1. A due minuti dall’intervallo lancio di Crescenzi a scavalcare la difesa avversaria che si fa sorprendere con Baraye che ruba palla e scarica un destro all’incrocio dei pali per il 2-1 e il Fornovo torna in vantaggio.

Nella ripresa riparte bene però il Carignano che conquista un rigore trasformato da Viani per il 2-2. Alla mezz’ora mischia in area della Futura Fornovo Medesano e ribaltamento del Carignano che passa in vantaggio con Chiacchia. Il Fornovo allora comincia a spingere per cercare il pareggio e all’85’ Passera, dalla trequarti, calcia una bella punizione che trova una deviazione aerea sfortunata per il Carignano e il finale è di 3-3.