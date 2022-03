Futura Fornovo Medesano - Noceto 0 - 6 | I gialloblù dilagano con tre gol per tempo

Il derby tra parmensi è dominato dal Noceto che in casa del Futura Fornovo Medesano segna addirittura sei reti, tre per tempo. Ad aprire le danze è Michele Barbarini che di testa insacca una rimessa di Luca Barbarini. Il raddoppio arriva a 30’ quando un errore in u retropassaggio da parte dei padroni di casa favorisce Delporto che di avventa sul pallone e batte un incolpevole Colacicco.

Al 41’ poi la partita è già chiusa: Di Mauro crossa al centro dell’area dove Rizzi di testa salta più in alto di tutti e la mette alle spalle del portiere di casa. Appena rientrati in campo dopo l’intervallo i ragazzi di Rastelli calano il poker con Pezziga al 49’: il difensore si avvita in area e di sinistro manda in rete un corner battuto da Pioli.

Nonostante il largo vantaggio continuano a spingere i gialloblù, mentre i padroni di casa faticano a reagire. Al 77’ ‘manita’ firmata Di Mauro che viene servito da Donati a due passi da Colacicco, poi all’83’ dilaga il Noceto segnando la sesta rete con Donati che viene servito in area da Di Mauro e di destro trova la sua prima rete con la maglia gialloblù.