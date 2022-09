Futura Fornovo Medesano - Team Traversetolo 4 - 2 | Vincono i più esperti, terzo tempo al termine del match

Vittoria interna in rimonta del Fornovo Medesano sulla neopromossa Team Traversetolo. Primo tempo dominato in larga parte dagli ospiti, molto determinati nel gestire ogni azione e nel fare pressing alto. I rosanero passano infatti meritatamente in vantaggio al 45’ con Orlandini e al 54’ raddoppiano ancora con Orlandini.

A questo punto si immagina un calo da parte del Travestono che ha fatto 50’ a un ritmo talmente frenetico che non si può reggere oltre. A questo punto si svegliano i ragazzi del Fornovo Medesano che riaccendono il motore e in 20’ ribaltano il risultato facendo quattro gol: azione in profondità gestita da Crescenzi e gol di Badiali al 58’, poi pareggio con un bellissimo colpo di testa di Dede, servito da Landini, che insacca all’incrocio al 78’.

Ancora Landini protagonista quando si procura un rigore e Bernardini trasforma in modo perfetto con una gran botta all’81’. Il 4-2 viene segnato del subentrato Folli che in contropiede arriva a tu per tu con Grossi e lo trafigge. Il passivo per gli ospiti potrebbe aumentare, ma Bernardini sbaglia un gol a porta vuota. Per il Team Traversolo c’è da segnalare solo una traversa di Diakite sul 2-2.

Bello sottolineare poi la grande amicizia e il rispetto che lega due società: al termine del match è stato organizzato un terzo tempo dal presidente del Medesano Squeri con mister Abbati, mister Volpi e col presidente avversario Prampolini. Alla fine, dopo una partita molto corretta, ha vinto la compagine più attrezzata e più esperta contro una buonissima squadra composta da tanti giovani inesperti che, quando avrebbero dovuto controllare e tenere il risultato, hanno trovato difficoltà.