Piccardo Traversetolo - Agazzanese 0 - 1 | Beffa nel finale per i gialloneri

Sconfitta per la Piccardo Traversetolo che in casa concede i tre punti agli avversari dell’Agazzanese. Nelle prime fasi di gara il match è bloccato e i ritmi sono molto bassi. Poi intorno al 20’ i parmensi cominciano a macinare gioco e al 23’ arriva la prima occasione con Boselli che serve Truffelli, il quale però calcia angolato ma troppo debolmente e Borges para senza problemi.

Ancora protagonista il portiere piacentino poco dopo su Nasic, innescato da Truffelli. Prima della mezzora arriva anche la traversa di Laribi che calcia dl limite, poi Boselli chiama in causa Borges in una parata miracolosa. Nella ripresa le cose si mettono subito male per i gialloneri quando l’arbitro estrae un rosso diretto forse troppo severo per Laribi.

E’ ancora la Piccardo nonostante tutto ad attaccare e a creare occasioni con Nasic e Zuccolini, poi all'85’ arriva la beffa quando gli ospiti conquistano una punizione dubbia sulla trequarti, la Piccardo respinge male regalando di fatto il pallone a Bragalini che calcia al volo e trova il gol della vittoria. I parmensi provano a reagire senza però riuscire a pungere e il match termina 0-1.