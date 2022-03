Gotico Garibaldina - Langhiranese 5 - 0 | I piacentini dilagano nell'ultima mezzora

Sul campo del Gotico Garibaldina la Langhiranese subisce una pesante sconfitta per 5-0 in uno scontro diretto importantissimo per la salvezza. Nel primo tempo si gioca alla pari, con occasioni da entrambe le parti, ma il risultato non si sblocca. Nella ripresa la musica sembra essere la stessa fino all’ora di gioco inoltrata, poi al 65’ Kone la sblocca su assist di Siaka e cinque minuti più tardi raddoppia trovandosi completamente solo in area.

Passa poi solo un minuto ed è il turno di Moschetti che finalizza una bella triangolazione e la partita è aperta e chiusa in appena sei minuti. Poi nel finale i piacentini dilagano e vanno ancora a segno all’80’ con Zanaboni, che trasforma un calcio di rigore assegnato per un fallo di Babboni che viene anche espulso nell’occasione, e all’88’ con Siaka che sigla la ‘manita’ finale.