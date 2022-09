Gotico Garibaldina - Tonnotto San Secondo 3 - 1 | Ancora guai per i tuttineri

Ancora una sconfitta per il Tonnotto San Secondo che rimane ad un punto in classifica dopo il 3-1 rimediato in casa della Gotico Garibaldina. A passare in vantaggio sono stati i piacentini al 14’ con Visconti, poi i tuttineri sono riusciti a pareggiare al 40’ grazie ad un rigore trasformato da Traore. Nella ripresa però è stata la squadra di casa ad aggiudicarsi un calcio di rigore al 55’ che è stato battuto e realizzato da Zanaboni, autore poi di una doppietta e ancora a segno al 63’ per il 3-1 finale.