Il Cervo - Fiore Pallavicino 3 - 1 | Padroni di casa più determinati nella ripresa

Lo scontro salvezza tra Il Cervo e il Fiore Pallavicino ha dato ragione ai padroni di casa che nella ripresa sono entrati in campo più determinati. Il vantaggio del Cervo è arrivato al 9’ con Marko che dal limite dell’area ha calciato di destro a fil di palo a coronamento di una bella azione di squadra. La gioia è durata poco però perché al 13’ il Pallavicino ha trovato il pareggio conquistando un calcio di rigore trasformato da D’Alpa nonostante l’intuizione di Oppici che non riesce però a bloccare il pallone.

Nel secondo tempo i padroni di casa sono scesi in campo con più grinta e al 62’ hanno raddoppiato con il nuovo arrivato dal Salsomaggiore, l’attaccante Benedini, che si è liberato in area per poi calciare in porta senza lasciare scampo al portiere ospite. Al 90’ è arrivata anche la doppietta di Marko a chiudere le marcature con un altro tiro dal limite a fil di palo. Vittoria importante per Il Cervo che si tiene a distanza dai play out, mentre il Fiore Pallavicino non riesce a uscirne.