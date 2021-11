Noceto - Carignano 1 - 1 | Un gol, un punto e una traversa a testa

Noceto - US Carignano

Bella partita fra Noceto e Carignano che si dividono la posta in palio al termine di una gara all’insegna dell’equilibrio. Al 4’ c’è già la prima emozione quando Ferretti colpisce la traversa su punizione dalla distanza. Ancora un attacco degli ospiti al 10’ con Montali che prova un mancino che termina fuori di pochissimo. Una traversa anche per il Noceto al 28’ quando capitan Pioli calcia una punizione dai venti metri e colpisce il legno.

Continuano ad alternarsi le occasioni fino al 45’ quando i padroni di casa a pochi istanti dal termine del primo tempo trovano il vantaggio con Delporto che riceve in area al termine di una mischia e con una prodezza manda in rete. Prova a raddoppiare il Noceto nella ripresa, prima con Barbarini, poi con Ferretti, poi con Billone, mentre il Carignano sfiora il pareggio con Ferretti, ma Lucani si oppone. Al 79’ Barabrini commette un errore e concede a Ibrahimi di recuperare palla e di servire Montali che al centro dell’area non sbaglia da attaccante vero.