Grande vittoria per il Noceto contro il Carpaneto Chero: continua quindi la rincorsa ai play off che distano solo tre punti. Le cose si mettono subito bene per i gialloblù che al 4’ passano già in vantaggio con la rete di Michele Barbarini. Al 24’ è Mbengue a raddoppiare, poi bisogna solo controllare fino al triplice fischio.