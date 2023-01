Noceto - Pontenurese 0 - 1 | La capolista si impone in casa dei gialloblù

Scivola di nuovo verso la zona play out il Noceto che questo pomeriggio ha perso in casa contro la capolista Pontenurese. I gialloblù sono passati in svantaggio al 36’ dopo un avvio equilibrato, poi, dopo la rete di Campaore per i piacentini, non ha avuto la forza di reagire e di trovare la rete del pareggio. L’impegno era sicuramente complicato, ma ora la classifica fa di nuovo paura.