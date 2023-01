Solignano - Tonnotto San Secondo 1 - 0 | Colpaccio dei padroni di casa

Vittoria importantissima per il Solignano che nel derby parmense contro il Tonnotto San Secondo riesce a conquistare tre punti che permettono di rimanere nella scia delle concorrenti per la salvezza, quasi tutte vincenti oggi. Per contro, il Tonnotto non approfitta della sconfitta della Bobbiese e del pareggio del Carignano per fare un salto in avanti e rimane così quinto, nell’ultima posizione utile per giocarsi i play off.

Il match parte in equilibrio e rimane in bilico praticamente per tutta la durata. Poi, quando sembra che la partita debba terminare a reti inviolate, arriva Giangiacomi che all’89’ segna la rete del vantaggio, troppo tardi per permettere ai tuttineri di recuperare.