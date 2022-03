Piccardo Traversetolo - Real Formigine 0 - 1 | Sconfitta casalinga per i gialloneri, ora si fa dura

Brutta sconfitta per la Piccardo Traversetolo che dopo una partita giocata a ritmi molto bassi, si sveglia solo dopo il gol del Real Formigine ma non riesce a recupare. I ritmi del match sono stati bassi fin dal primo momento, ma i verdeblù hanno avuto più determinazione nel cercare la vittoria. Le prime occasioni sono molto deboli, sia da una parte che dall’altra, con errori individuali di Mangiarotti per i gialloneri e di Hoxha per i modenesi.

Col passare dei minuti i ritmi non cambiano ed è ancora Mangiarotti a farsi vedere un paio di volte in avanti ma senza troppa spinta. Nella ripresa poi cambia subito il risultato: al 52’ la difesa di casa sbaglia un disimpegno e Hoxha recupera il pallone entrando poi veloce in area saltando due avversari e battendo Della Corte con un bel tiro a incrociare. A questo punto la Piccardo si sveglia, ma per la fretta confeziona solo azioni confusionarie che non portano a nulla.