Pontenurese - Terme Monticelli 2 - 0 | Prima sconfitta per i biancocelesti

Squadra in casa Pontenurese

Prima sconfitta per il Terme Monticelli che, dopo due vittorie, ha perso in casa della Pontenurese per 2-0. Il primo tempo è stato equilibrato e terminato a reti inviolate. Nella ripresa poi il match sembra poter finire sullo 0-0, ma al 30’ i padroni di casa hanno conquistato un rigore trasformato poi da Lucci. Lo stesso giocatore ha poi chiuso definitivamente il risultato al 95’ quando ha messo la firma sulla doppietta personale.