Promozione, Girone A: classifica già divisa in due, solo Carignano e Bobbiese hanno pareggiato

Già divisa la classifica del Girone A di Promozione dove nella prima giornata si è registrato solo un pareggio tra Carignano e Bobbiese, attualmente al centro della classifica, in mezzo al gruppo delle prime che hanno vinto nel primo turno e le ultime rimaste a zero punti. Tra le squadre che si sono portate a tre ci sono le parmensi Il Cervo, vincente contro l’Alsenese, il Felino che ha vinto sul campo del Brescello, il Terme Monticelli e vincente in casa del Noceto e il Fornovo Medesano che ha vinto nell’anticipo in casa del Solignano. A tre punti anche Carpaneto Chero, Pontenurese e Gotico Garibaldina, mentre sono rimaste a zero Tonnotto San Secondo, Team Traversetolo, Noceto, Solignano, Vigolo Marchese, Brescello e Alsenese.