E’ Montecchio-Vianese l’anticipo di giornata del Girone B di Promozione. Il Sorbolo deve leccarsi in fretta le ferite del derby perso in casa contro il Terme Monticelli e deve andare a cercare punti importanti in casa del Baiso Secchia che si trova a sette punti in classifica dopo la vittoria in casa della Vianese. Con l’entusiasmo della prima vittoria in campionato, i biancoazzurri di mister Liperoti dovranno invece ospitare il Vezzano che arriva da una vittoria per 3-1 contro il Boretto. Gli altri match di giornata saranno Castellarano-Boretto, Guastalla-Fabbrico, Brescello-Luzzara e Riese-Scandianese Casalgrandese.