Ravenna - Borgo San Donnino 4 - 0 | La capolista non perdona e fa poker

Brutta caduta per il Borgo San Donnino che in casa della capolista subisce un poker nella penultima gara prima della sosta natalizia. La partita si sblocca al 20’ con un lancio dalla destra di Mancini che viene raccolto da Sabbatani e di testa supera Frattini gonfiando la rete per 1-0.

La reazione dei borghigiani non manca: al 30’ pallone tra i piedi del bomber Ferretti che di prima lancia verso il giovanissimo Carollo che sotto porta però si lascia ipnotizzare da Cordaro che fa sua la sfera. Il Ravenna trova il raddoppio proprio nel minuti finali del primo tempo: azione personale di Tirelli che da fuori aerea lascia partire un potente rasoterra e sigla il 2-0.

La ripresa si apre con i ragazzi del mister Vangioni in avanti, in cerca della rete per accorciare le distanze. Si registrano subito due grandi occasioni: la prima con il neo acquisto, annunciato in settimana, il numero 8 Djuric, che dentro l’area tenta un pallonetto per superare Cordaro, ma la palla viene salvata all’ultimo istante sulla linea di porta dal difensore Agnelli.

La seconda occasione parte dai piedi di De Luca che dalla parte sinistra del campo tenta un cross in mezzo, palla che prende un giro strano e finisce sul palo. Parte dal fantasista Nappello il gol del 3-0 del Ravenna al 57’: stop smarcante da 10 e lode e imbucata versa Tirelli che a tu per tu con Frattini deve solo appoggiare in porta per firmare la sua doppietta personale. C’è spazio anche per la quarta rete delle giornata al 33’: Diallo in area fa perno su se stesso e lascia partire un missile che finisce nell’angolino basso.