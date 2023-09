Salsomaggiore - Zola Predosa 1 - 0 | Il match si decide nei primi dieci minuti

Squadra in casa

Squadra in casa Salsomaggiore

Seconda importante vittoria per il Salsomaggiore alla terza giornata del Girone A di Eccellenza. Dopo la caduta della scorsa settimana, i gialloblù si sono subito rialzati vincendo per 1-0 al ‘Francani’ contro lo Zola Predosa che rimane invece fermo a tre punti in classifica.

Parte subito bene la gara dei salsesi che spingono fin dai primi minuti e trovano la rete al 10’ con Berti che sblocca il risultato. I parmensi poi continuano a cercare di chiudere il risultato senza riuscirci e all’intervallo è ancora 1-0. Nella ripresa i bolognesi tentano qualche reazione, ma il finale rimane 1-0 per il Salso che sale a sei lunghezze.