Sammaurese - Borgo San Donnino 2 - 1 | Rimonta dei padroni di casa, Borgo poco incisivo

Sconfitta che brucia per il Borgo dopo una buona partenza in casa della Sammaurese. Pronti via ed è subito gol dei biancazzurri che al 7’ minuto si portano avanti con Carollo che fa sua una palla in area e sprigiona un violentissimo destro che fa secco l’estremo difensore avversario.

Al 19’ arriva il primo tiro in porta della quadra di casa, su palla inattiva, ma il portiere borghigiano è pronto e para. Continua con un ritmo alto e molta aggressività da entrambi i lati il match. E’ ancora il Borgo a provare a farsi pericoloso al 25’ con Carollo che salta secco l’avversario a centrocampo e senza guardare manda dentro per De Luca, che la calcia fuori alla destra del portiere.

La squadra di casa non ci sta a finire il primo tempo sotto di una rete così, prima di rientrare negli spogliatoi, pareggia il conto Pacchioni che sul traversone di Cecconi la butta dentro di testa spiazzando Frattini al 40'.

La ripresa si apre subito con il gol della Sammaurese che ribalta e si porta avanti con Montesi che su un cross dalla trequarti aggancia di tacco e tira al volo gonfiando la rete. Continua a correre forte la squadra di casa che va vicina al tris, allora mister Rastelli corre ai ripari e butta dentro forze fresche in attacco.

Nella seconda metà della ripresa c’è molto Borgo in campo con i biancazzurri che continuano a spingere alla ricerca del pari, ma la squadra ospite contiene bene. Parmensi vivi anche nei minuti finali della partita, quando costringono i padroni di casa a restare nella propria metà campo, ma alla fine il match termina 2-1.