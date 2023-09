Sarmatese - Futura Fornovo Medesano 1 - 1 | Ancora un pari per i parmensi

Prima trasferta questo pomeriggio per la Futura Fornovo Medesano che nel secondo match di Campionato di Promozione è stata ospitata dalla Sarmatese. Dopo il pareggio casalingo ldella scorsa settimana i parmensi hanno così l’occasione di mettere in cassaforte i primi 3 punti stagionali.

Pronti via e al 4’ Squintani trova un euro gol sotto l’incrocio per l’1-0 per i padroni di casa. Fornovo che prova ad imporre il proprio gioco ma subisce ripetutamente imbucate in contropiede dagli avversari. Al 31’ altra ripartenza per i padroni di casa che conquistano un calcio di rigore. Si presenta sul dischetto Squintani ma Corradi si oppone tenendo in piedi il Medesano.

Nella ripresa gli ospiti passano alla difesa a quattro e sembrano avere un piglio diverso. Ma sono ancora i padroni di casa al 50’ a sprecare una clamorosa occasione con Siaka che si trova a tu per tu con un super Corradi. All’85’ finalmente è Traore a ristabilire la parità con una splendida punizione dal limite che si piazza sotto l’incrocio. Si chiude quindi con un altro pareggio per 1-1 la seconda di campionato.