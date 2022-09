Serie A femminile, Parma - Milan 0 - 4 | In campo una squadra sola

Brutta sconfitta per le ragazze del Parma femminile che ieri in casa hanno subito quattro reti dal Milan. Le rossonere hanno trovato il vantaggio già all’11’ con Dubcova, ma il gol è stato poi annullato per fuorigioco. Il vantaggio non tarda comunque ad arrivare perché cinque minuti più tardi Bergamaschi ribadisce in rete una traversa colpita da Adami.

Il raddoppio arriva al 35’ con Asllani con un bel tiro dal limite dell’area e si va al riposo sullo 0-2. Nella ripresa ancora forte il Milan che sbaglia un rigore con Thomas al 47’, ma sul pallone respinto da Cappelletti si avventa Thrige che la mette in rete. Reagisce a questo punto il Parma che ci prova con Cambiaghi e Pirone, ma entrambe trovano Giuliani attentissima. Al 79’ è poi Dubcova a chiudere il risultato con un colpo di testa su corner di Tucceri Cimini. Nel finale solo la traversa nega la rete a Vigilucci e il risultato finale è 0-4.